Водный кризис на оккупированной Донетчине: вместо исправного водопровода люди получили инструкцию «как избежать обморожения»
На оккупированной Донетчине вместо восстановления водоснабжения людям выдали методичку «как правильно набирать воду зимой». В ней объясняется, как стоять в очереди, открывать вентиль и избегать обморожения. Коммунальщикам поступили инструкции по утеплению баков и посыпанию солью.
Водоснабжение на временно оккупированных территориях Донецкой области не обеспечивается. Вместо этого люди получили методичку - "как правильно набирать воду зимой". Пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления ССО ВС Украины.
На оккупированной Донетчине людям выдают методичку "как правильно набирать воду зимой", в которой объясняется, как правильно "стоять в очереди", "аккуратно открывать вентиль", "избегать обморожения при прикосновении к металлическим кранам" и даже "закручивать кран после пользования".
Кроме того, отдельные "инструкции" поступили коммунальным службам: речь идет об утеплении пластиковых баков тканью, размещении их на деревянных поддонах, посыпании солью, с целью предотвратить примерзание.
Все это, как отмечает Сопротивление, - вместо ремонта труб или насосных станций.
По факту, оккупанты превратили гуманитарную катастрофу в бюрократический фарс. Вместо воды — советы. Вместо системы — очереди у бочек, замерзающих при первых морозах.
Аналитики ЦНС подчеркивают: "водная инструкция" — еще одно свидетельство коллапса коммунальной системы оккупированного Донбасса. россияне не способны обеспечить элементарное — но умеют оформить катастрофу в виде "плана помощи населению".
Перед началом осени 2025 года шесть крупных городов оккупированной Донетчины были переведены на ограниченный режим водоснабжения.
