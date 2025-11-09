ukenru
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Водный кризис на оккупированной Донетчине: вместо исправного водопровода люди получили инструкцию «как избежать обморожения»

Киев • УНН

 • 1940 просмотра

На оккупированной Донетчине вместо восстановления водоснабжения людям выдали методичку «как правильно набирать воду зимой». В ней объясняется, как стоять в очереди, открывать вентиль и избегать обморожения. Коммунальщикам поступили инструкции по утеплению баков и посыпанию солью.

Водный кризис на оккупированной Донетчине: вместо исправного водопровода люди получили инструкцию «как избежать обморожения»

Водоснабжение на временно оккупированных территориях Донецкой области не обеспечивается. Вместо этого люди получили методичку - "как правильно набирать воду зимой". Пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления ССО ВС Украины.

Подробности

На оккупированной Донетчине людям выдают методичку "как правильно набирать воду зимой", в которой объясняется, как правильно "стоять в очереди", "аккуратно открывать вентиль", "избегать обморожения при прикосновении к металлическим кранам" и даже "закручивать кран после пользования".

Кроме того, отдельные "инструкции" поступили коммунальным службам: речь идет об утеплении пластиковых баков тканью, размещении их на деревянных поддонах, посыпании солью, с целью предотвратить примерзание.

Все это, как отмечает Сопротивление, - вместо ремонта труб или насосных станций.

По факту, оккупанты превратили гуманитарную катастрофу в бюрократический фарс. Вместо воды — советы. Вместо системы — очереди у бочек, замерзающих при первых морозах.

- говорится в материале Центра национального сопротивления.

Аналитики ЦНС подчеркивают: "водная инструкция" — еще одно свидетельство коллапса коммунальной системы оккупированного Донбасса. россияне не способны обеспечить элементарное — но умеют оформить катастрофу в виде "плана помощи населению".

Напомним

Перед началом осени 2025 года шесть крупных городов оккупированной Донетчины были переведены на ограниченный режим водоснабжения.

Только 30% жителей оккупированного Донбасса имеют работу - ЦНС28.10.25, 03:06 • 10611 просмотров

