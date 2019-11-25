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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 26162 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105524 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Мультфильм "Холодное сердце 2" установил рекорд по кассовым сборам

Мультфильм "Холодное сердце 2" установил рекорд по кассовым сборам

Киев  •  УНН

 • 68371 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Мультфильм "Холодное сердце 2" продемонстрировал рекордный результат по кассовым сборам в международном прокате, сообщает УНН.

Мультфильм от Disney стал безоговорочным лидером международного бокс-офиса – лента собрала 223,2 млн за выходные, стартовав всего на 37 рынках (исключая домашний рынок – США).

Дебют стал лучшим для анимации за всю историю кинопроката. Ранее самым успешным считался мультфильм "Ледниковый период 3: Эра динозавров", собравший в международном прокате 152 млн долларов за первый уик-энд.

Самые крупные сборы "Холодное сердце 2" получил в Китае – 53 млн долларов, на втором месте Южная Корея – 31,5 млн долларов, а на третьем Япония - 18,2 млн долларов. Также успешным можно считать старт мульфильма в Великобритании (17,8 млн долларов), Германии (14,9 млн долларов), Франции (13,4 млн долларов), Мексике (9,3 млн долларов), Индонезии (6,2 млн долларов), на Филиппинах (6,1 млн долларов) и в Испании (5,8 млн долларов). В предстоящие выходные состоится открытие в Италии, России и Австралии, а также в Греции, Новой Зеландии, Тринидаде, Чили и Венесуэле.

У себя на родине в США "Холодное сердце 2" возглавило прокат с суммой в 127 млн долларов. Это лучший результат для компании Walt Disney Animation и третий самый кассовый старт для мультфильма.

Как сообщалось ранее, Disney представила график премьер до 2023 года.

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