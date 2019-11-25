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Мультфільм "Крижане серце 2" встановив рекорд за касовими зборами

Мультфільм "Крижане серце 2" встановив рекорд за касовими зборами

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Мультфільм "Крижане серце 2" продемонстрував рекордний результат за касовими зборами в міжнародному прокаті, повідомляє УНН.

Мультфільм від Disney став беззаперечним лідером міжнародного бокс-офісу - стрічка зібрала 223,2 млн за вихідні, стартувавши всього на 37 ринках (за винятком домашнього ринку - США).

Дебют став кращим для анімації за всю історію кінопрокату. Раніше найуспішнішим вважався мультфільм "Льодовиковий період 3: Ера динозаврів", що зібрав в міжнародному прокаті 152 млн доларів за перший вікенд.

Найбільші збори "Крижане серце 2" отримав у Китаї - 53 млн доларів, на другому місці Південна Корея - 31,5 млн доларів, а на третьому Японія - 18,2 млн доларів. Також успішним можна вважати старт мульфільму у Великій Британії (17,8 млн доларів), Німеччині (14,9 млн доларів), Франції (13,4 млн доларів), Мексиці (9,3 млн доларів), Індонезії (6,2 млн доларів ), на Філіппінах (6,1 млн доларів) і в Іспанії (5,8 млн доларів). У майбутні вихідні відбудеться відкриття в Італії, Росії та Австралії, а також в Греції, Новій Зеландії, Тринідаді, Чилі та Венесуелі.

У себе на батьківщині в США "Крижане серце 2" очолив прокат з сумою в 127 млн ​​доларів. Це найкращий результат для компанії Walt Disney Animation і третій найкасовіший старт для мультфільму.

Як повідомлялося раніше, Disney представила графік прем'єр до 2023 року.

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