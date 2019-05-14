Кривонос с послом Великобритании обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос провел встречу с послом Великобритании в Украине Джудит Гоф. Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО, передает УНН.
Отмечается также, что Кривонос встретился с атташе по вопросам обороны посольства Великобритании в Украине полковником Дэвидом Ворнером.
Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Украиной и Великобританией в сфере безопасности и обороны.
Как сообщал УНН, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос совершил рабочий визит в Вашингтоне, где обсудил реформирование украинского военно-промышленного комплекса.