Кривонос з послом Великої Британії обговорили співпрацю в сфері безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос провів зустріч з послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф. Про це йдеться в повідомленні на сайті РНБО, передає УНН.
Зазначається також, що Кривонос зустрівся з аташе з питань оборони посольства Великої Британії в Україні полковником Девідом Ворнером.
Під час зустрічі сторони обговорили питання співробітництва між Україною та Великою Британією у сфері безпеки та оборони.
Як повідомляв УНН, раніше заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос здійснив робочий візит у Вашингтоні, де обговорив реформування українського військово-промислового комплексу.