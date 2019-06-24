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Обидчик Джошуа назвал слабым уровень боксерских способностей британца

Киев • УНН

 • 10801 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Чемпион мира в супертяжелом весе мексиканец Энди Руис выразил готовность ко второму поединку против Энтони Джошуа, информирует УНН со ссылкой на Metro News.

Обидчик Джошуа назвал слабым уровень боксерских способностей британца

"Знаете, я думаю, что Хирн (боксерский промоутер Эдди Хирн - ред.) или его люди пытаются найти оправдание поражению Джошуа. Но он дрался со проголодавшимся боксером. Я был сконцентрирован на этом бою и не хотел проигрывать на глазах своей семьи. В следующем бою все будет так же. Я буду даже более подготовлен, более собран. Знаю слабые стороны Джошуа. Он не очень хороший боксер, Джошуа не слишком хорош в боксе. Но это будет адский бой", - считает мексиканец.

Напомним, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко выразил поддержку Джошуа после его поражения от Руиса.

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