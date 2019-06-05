Кличко підтримав Джошуа та поздоровив Руїса із чемпіонськими титулами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко поділився думками з приводу поразки його колишнього кривдника Ентоні Джошуа в бою проти мексиканця Енді Руїса, інформує УНН з посиланням на сайт Twitter Кличко.
“Багато чемпіонів на особистому, корпоративному або урядовому рівні пережили поразки і повернулися ще сильнішими. Історія повторюється, поразки зміцнюють характер. Вітаю нового і першого мексиканського/американського чемпіона в суперважкій вазі”, — йдеться у записі Кличко.
Нагадаємо, що британець Джошуа поступився титулами чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій ваговій категорії.
Як повідомляв УНН, Усик розповів, що могло стати причиною поразки Джошуа.