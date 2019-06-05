Кличко поддержал Джошуа и поздравил Руиса с чемпионскими титулами
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился мыслями по поводу поражения его бывшего обидчика Джошуа в бою против мексиканца Энди Руиса, информирует УНН со ссылкой на сайт Twitter Кличко.
“Многие чемпионов на личном, корпоративном или правительственном уровне пережили поражение и вернулись еще сильнее. История повторяется, поражения укрепляют характер. Приветствую нового и первого мексиканского/американского чемпиона в супертяжелом весе”, — говорится в записи Кличко.
Напомним, что британец Джошуа уступил титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.
Как сообщал УНН, Усик рассказал, что могло стать причиной поражения Джошуа.