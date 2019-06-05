Кличко поддержал Джошуа и поздравил Руиса с чемпионскими титулами

“Многие чемпионов на личном, корпоративном или правительственном уровне пережили поражение и вернулись еще сильнее. История повторяется, поражения укрепляют характер. Приветствую нового и первого мексиканского/американского чемпиона в супертяжелом весе”, — говорится в записи Кличко.

Напомним, что британец Джошуа уступил титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Как сообщал УНН, Усик рассказал, что могло стать причиной поражения Джошуа.