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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 40391 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108019 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135684 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143750 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129807 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130025 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131235 просмотра

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Кличко поддержал Джошуа и поздравил Руиса с чемпионскими титулами

Кличко поддержал Джошуа и поздравил Руиса с чемпионскими титулами

Киев  •  УНН

 • 11358 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился мыслями по поводу поражения его бывшего обидчика Джошуа в бою против мексиканца Энди Руиса, информирует УНН со ссылкой на сайт Twitter Кличко.

“Многие чемпионов на личном, корпоративном или правительственном уровне пережили поражение и вернулись еще сильнее. История повторяется, поражения укрепляют характер. Приветствую нового и первого мексиканского/американского чемпиона в супертяжелом весе”, — говорится в записи Кличко.

Напомним, что британец Джошуа уступил титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Как сообщал УНН, Усик рассказал, что могло стать причиной поражения Джошуа.

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