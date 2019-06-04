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Усик прокоментував результат бою Джошуа – Руїс

Усик прокоментував результат бою Джошуа – Руїс

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO, WBC, IBF Олександр Усик поділився думками стосовно несподіваного фіаско британця Ентоні Джошуа у бою з мексиканцем Енді Руїсом, інформує УНН з посиланням на Yotube-канал “UkraineAtamansPRO”.

Усик припустив, що поразка небитого до вчора боксера Джошуа може бути пов’язана із зміною суперника та в ментальності.

“Я не знаю як це коментувати, але це було щось. Чому британець програв? Так буває, це бокс. Раптова зміна суперників зробила психологічний вплив на Джошуа — спочатку мав битися з Міллером, а потім з Руїсом. Можливо це причина поразки. До цього поєдинку Джошуа не був готовий ментально. Думаю він легко переможе в наступному бою. Це станеться в першому, другому чи третьому раунді”, — заявив Усик.

Примітно, що Усик був присутнім на арені “Медісон Сквер гарден” на бою Джошуа — Руїс.

Варто відзначити, що раніше Джошуа заявляв про готовність у майбутньому провести бій з українцем, але наразі він втратив чемпіонські пояси.

Нагадаємо, що Усик зазнав травми перед дебютом у суперважах.

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