Усик прокоментував результат бою Джошуа – Руїс
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO, WBC, IBF Олександр Усик поділився думками стосовно несподіваного фіаско британця Ентоні Джошуа у бою з мексиканцем Енді Руїсом, інформує УНН з посиланням на Yotube-канал “UkraineAtamansPRO”.
Усик припустив, що поразка небитого до вчора боксера Джошуа може бути пов’язана із зміною суперника та в ментальності.
“Я не знаю як це коментувати, але це було щось. Чому британець програв? Так буває, це бокс. Раптова зміна суперників зробила психологічний вплив на Джошуа — спочатку мав битися з Міллером, а потім з Руїсом. Можливо це причина поразки. До цього поєдинку Джошуа не був готовий ментально. Думаю він легко переможе в наступному бою. Це станеться в першому, другому чи третьому раунді”, — заявив Усик.
Примітно, що Усик був присутнім на арені “Медісон Сквер гарден” на бою Джошуа — Руїс.
Варто відзначити, що раніше Джошуа заявляв про готовність у майбутньому провести бій з українцем, але наразі він втратив чемпіонські пояси.
Нагадаємо, що Усик зазнав травми перед дебютом у суперважах.