Усик прокомментировал результат боя Джошуа - Руис
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC, IBF Александр Усик поделился мыслями относительно неожиданного фиаско британца Энтони Джошуа в бою с мексиканцем Энди Руисом, сообщает УНН со ссылкой на Yotube канал “UkraineAtamansPRO”.
Усик предположил, что поражение небитого до вчерашнего боксера Джошуа может быть связано с изменением соперника и в ментальности.
“Я не знаю как это комментировать, но это было нечто. Почему британец проиграл? Так бывает, это бокс. Внезапное изменение соперников сделала психологическое воздействие на Джошуа — сначала должен был драться с Миллером, а затем с Руисом. Возможно это причина поражения. К этому поединку Джошуа не был готов ментально. Думаю он легко победит в следующем бою. Это произойдет в первом, втором или третьем раунде”, — заявил Усик.
Примечательно, что Усик присутствовал на арене “Мэдисон Сквер Гарден” во время боя Джошуа — Руис.
Стоит отметить, что ранее Джошуа заявлял о готовности в будущем провести бой с украинцем, но сейчас он потерял чемпионские пояса.
Напомним, что Усик получил травму перед дебютом в супертяжей.