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Кривдник Джошуа назвав слабким рівень боксерських здібностей британця

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Чемпіон світу в суперважкій вазі мексиканець Енді Руїс висловив готовність до другого поєдинку проти Ентоні Джошуа, інформує УНН з посиланням на Metro News.

Кривдник Джошуа назвав слабким рівень боксерських здібностей британця

"Знаєте, я думаю, що Хірн (боксерський промоутер Едді Хірн - ред.) або його люди намагаються знайти виправдання поразці Джошуа. Але він бився зі зголоднілим боксером. Я був сконцентрований на цьому бою і не хотів програвати на очах своєї сім'ї. У наступному бою все буде так само. Я буду навіть більш підготовлений, більш зібраний. Знаю слабкі сторони Джошуа. Він не дуже хороший боксер, Джошуа не дуже хороший у боксі. Але це буде пекельний бій", - вважає мексиканець.

Нагадаємо, що екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко висловив підтримку Джошуа після його поразки від Руїса.

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