Крысина еще не этапировали в Лукьяновское СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Осужденного за убийство журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин пока не был этапирован в Киевский следственный изолятор из Торецкой исправительной колонии. Об этом сообщили УНН в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
"Его (Крысина - ред.) у Киевское СИЗО не этапировали. Сегодня у него была видеосвязь с судом (Дарницким районным судом, где слушается дело по противодействию и пыткам участников Евромайдана - ред.). Из суда поступили документы для обеспечения видеосвязи", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя администрации, пока Крысина не планируют этапировать в Лукьяновское СИЗО.
Напомним, Соломенский районный суд Киева принял решение об этапировании обвиняемого в хулиганстве с применением оружия Юрия Крысина из Торецкой исправительной колонии в Киевский следственный изолятор для того, чтобы он смог принять участие в рассмотрении уголовного производства в отношении него. Речь идет об эпизоде о нападении на автозаправку.
Вчера в СМИ появилась информация о том, что прокуратура обжаловала такое решение суда.
Как сообщал УНН, Юрия Крысина, осужденного за убийство зимой 2014 журналиста Вячеслава Веремия, этапировали в колонию в Донецкой области.
Апелляционный суд Киева отменил условный срок лишения свободы Юрию Крысину и назначил 5 лет лишения свободы за участие в убийстве зимой 2014 года журналиста Вячеслава Веремия.