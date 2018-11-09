Крисіна етапують з колонії назад до Лук’янівського СІЗО

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва ухвалив рішення про етапування обвинуваченого у хуліганстві із застосуванням зброї Юрія Крисіна з Торецької виправної колонії до Київського слідчого ізолятора для того, щоб він зміг взяти участь у розгляді кримінального провадження щодо нього. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Яна Квітченко.