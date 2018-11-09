Крисіна етапують з колонії назад до Лук’янівського СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва ухвалив рішення про етапування обвинуваченого у хуліганстві із застосуванням зброї Юрія Крисіна з Торецької виправної колонії до Київського слідчого ізолятора для того, щоб він зміг взяти участь у розгляді кримінального провадження щодо нього. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Яна Квітченко.
“Сьогодні суд ухвалив рішення етапувати обвинуваченого Крисіна з Торецької виправної колонії Донецької області до Київського слідчого ізолятора для участі у розгляді кримінального провадження”, - сказала прес-секретар.
Квітченко уточнила, що Солом’янський районний суд Києва з кінця 2017 року розглядає кримінальне провадження щодо Юрія Крисіна за ч.4 ст. 296 (хуліганство, яке пов’язане із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) ККУ.
Водночас в адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України у коментарі УНН повідомили, що на даний час Крисін перебуває у Торецькій виправній колонії. “Жодних документі щодо його етапування (до Лук’янівського СІЗО — ред.) не надходило”, — додали в адміністрації.
Як повідомляв УНН, Юрія Крисіна, засудженого за вбивство узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія, було етаповано до колонії в Донецькій області.
Апеляційний суд Києва скасував умовний термін позбавлення волі Юрію Крисіну і призначив 5 років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія.