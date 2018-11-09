Крысина этапируют из колонии обратно в Лукьяновское СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева принял решение об этапировании обвиняемого в хулиганстве с применением оружия Юрия Крысина из Торецкой исправительной колонии в Киевский следственный изолятор для того, чтобы он смог принять участие в рассмотрении уголовного производства в отношении него. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Яна Квитченко.
"Сегодня суд принял решение этапировать обвиняемого Крысина из Торецкой исправительной колонии Донецкой области в Киевский следственный изолятор для участия в рассмотрении уголовного производства", - сказала пресс-секретарь.
Квитченко уточнила, что Соломенский районный суд Киева с конца 2017 года рассматривает уголовное производство в отношении Юрия Крысина по ч.4 ст. 296 (хулиганство, связанное с применением огнестрельного или холодного оружия) УК.
В то же время в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в комментарии УНН сообщили, что в настоящее время Крысин находится в Торецкой исправительной колонии. "Никаких документов относительно его этапирования (в Лукьяновское СИЗО - ред.) не поступало", - добавили в администрации.
Как сообщал УНН, Юрия Крысина, осужденного за убийство зимой 2014 года журналиста Вячеслава Веремия, было этапировано в колонию в Донецкой области.
Апелляционный суд Киева отменил условный срок лишения свободы Юрию Крысину и назначил 5 лет лишения свободы за участие в убийстве зимой 2014 года журналиста Вячеслава Веремия.