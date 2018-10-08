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Крисіна етапують з СІЗО до колонії в Донецькій області

Крисіна етапують з СІЗО до колонії в Донецькій області

Київ • УНН

 • 9171 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Арештанта  Юрія Крисіна, засудженого до п’яти років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія, почали етапувати зі слідчого ізолятора до виправної колонії у Донецькій області. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.

"Юрія Крисіна, фігуранта справ про катування під час Майдану, а також про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія, етапують із СІЗО у Києві до виправної колонії в Донецькій області", - зазначила вона.

Як повідомляв УНН, Крисіна було засуджено до 4 років ув’язнення з дворічним випробувальним терміном. Генеральна прокуратура України внесла апеляційну скаргу на вирок суду щодо умовного терміну Крисіну, підозрюваному в убивстві журналіста Веремія. 

Апеляційний суд Києва скасував умовний термін позбавлення волі Юрію Крисіну і призначив 5 років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В'ячеслава Веремія.

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