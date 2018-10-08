Крисіна етапують з СІЗО до колонії в Донецькій області

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Арештанта Юрія Крисіна, засудженого до п’яти років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія, почали етапувати зі слідчого ізолятора до виправної колонії у Донецькій області. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.