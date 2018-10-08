Крисіна етапують з СІЗО до колонії в Донецькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Арештанта Юрія Крисіна, засудженого до п’яти років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія, почали етапувати зі слідчого ізолятора до виправної колонії у Донецькій області. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
"Юрія Крисіна, фігуранта справ про катування під час Майдану, а також про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія, етапують із СІЗО у Києві до виправної колонії в Донецькій області", - зазначила вона.
Як повідомляв УНН, Крисіна було засуджено до 4 років ув’язнення з дворічним випробувальним терміном. Генеральна прокуратура України внесла апеляційну скаргу на вирок суду щодо умовного терміну Крисіну, підозрюваному в убивстві журналіста Веремія.
Апеляційний суд Києва скасував умовний термін позбавлення волі Юрію Крисіну і призначив 5 років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В'ячеслава Веремія.