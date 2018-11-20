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Крисіна ще не етапували в Лук'янівське СІЗО

Крисіна ще не етапували в Лук'янівське СІЗО

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Засудженого за вбивство журналіста В'ячеслава Веремія Юрій Крисін поки що не був етапований до Київського слідчого ізолятора з Торецької виправної колонії. Про це УНН повідомили в адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.

“Його (Крисіна — ред.) до Київського СІЗО не етапували. Вчора у нього був відеозв’язок із судом (Дарницьким районним судом, де слухається справа щодо протидії та катуванні учасників Євромайдану — ред.). Із суду надійшли документи для забезпечення відеозв’язку”, — сказав співрозмовник агентства.

За словами представника адміністрації, поки що Крисіна не планують етапувати до Лук’янівського СІЗО.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва ухвалив рішення про етапування обвинуваченого у хуліганстві із застосуванням зброї Юрія Крисіна з Торецької виправної колонії до Київського слідчого ізолятора для того, щоб він зміг взяти участь у розгляді кримінального провадження щодо нього. Йдеться про епізод щодо нападу на автозаправку.

Вчора у ЗМІ з’явилася інформація про те, що прокуратура оскаржила таке рішення суду.

Як повідомляв УНН, Юрія Крисіна, засудженого за вбивство узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія, було етаповано до колонії в Донецькій області. 

Апеляційний суд Києва скасував умовний термін позбавлення волі Юрію Крисіну і призначив 5 років позбавлення волі за участь у вбивстві узимку 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія. 

Українські Національні Новини

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