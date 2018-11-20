Крисіна ще не етапували в Лук'янівське СІЗО

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Засудженого за вбивство журналіста В'ячеслава Веремія Юрій Крисін поки що не був етапований до Київського слідчого ізолятора з Торецької виправної колонії. Про це УНН повідомили в адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.