Крищенко: с начала года пострадали 38 столичных правоохранителей

"На сегодня 38 правоохранителей получили телесные повреждения с начала этого года. Это бывает и во время массовых мероприятий, и во время следственных действий, и во время патрулирования", - сказал он.

Напомним, во время сноса палаточного городка под зданием Верховной Рады 3 марта 2018 года пострадали четверо сотрудников полиции.