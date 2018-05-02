Крищенко: с начала года пострадали 38 столичных правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. При исполнении служебных обязанностей с начала года пострадали 38 сотрудников полиции Киева. Об этом сообщил в интервью УНН руководитель Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.
"На сегодня 38 правоохранителей получили телесные повреждения с начала этого года. Это бывает и во время массовых мероприятий, и во время следственных действий, и во время патрулирования", - сказал он.
Напомним, во время сноса палаточного городка под зданием Верховной Рады 3 марта 2018 года пострадали четверо сотрудников полиции.