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Крищенко: с начала года пострадали 38 столичных правоохранителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. При исполнении служебных обязанностей с начала года пострадали 38 сотрудников полиции Киева. Об этом сообщил в интервью УНН руководитель Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

Крищенко: с начала года пострадали 38 столичных правоохранителей

"На сегодня 38 правоохранителей получили телесные повреждения с начала этого года. Это бывает и во время массовых мероприятий, и во время следственных действий, и во время патрулирования", - сказал он.

Напомним, во время сноса палаточного городка под зданием Верховной Рады 3 марта 2018 года пострадали четверо сотрудников полиции.

Украинские Национальные Новости

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