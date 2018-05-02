Крищенко: з початку року постраждали 38 столичних правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Під час виконання службових обов’язків з початку року постраждало 38 співробітників поліції Києва. Про це повідомив в інтерв’ю УНН керівник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко.
“На сьогодні 38 правоохоронців отримали тілесні ушкодження з початку цього року. Це буває і під час масових заходів, і під час слідчих дій, і під час патрулювань”, — сказав він.
Нагадаємо, під час знесення наметового містечка під будівлею Верховної Ради 3 березня 2018 року постраждало четверо співробітників поліції.