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Криптовалюты упали в цене: среди крупнейших по потерям лидирует Dogecoin

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Основные криптовалюты подешевели на 5% из-за фиксации прибылей. Dogecoin упал больше всего, биткоин держится на уровне $93 000.

Криптовалюты упали в цене: среди крупнейших по потерям лидирует Dogecoin

Основные токены упали в цене на 5% в четверг, на фоне того, как трейдеры фиксировали прибыль на устойчивом росте с начала этой недели, при этом мемкоин Dogecoin (DOGE) лидирует по потерям среди крупнейших активов, пишет УНН со ссылкой на CoinDesk.

Детали

Биткоин (BTC) держался в зоне $93 000 в течение последних 24 часов, но XRP, SOL Solana, BNB Chain и DOGE показали потери более 2%. Ether (ETH) показал себя относительно лучше, упав на 1,5%.

Общая рыночная капитализация снизилась на 2,5%. CoinDesk 20, ликвидный индекс, отслеживающий крупнейшие токены с рыночной капитализации, упал более чем на 3%.

Спотовые биткоин-биржевые фонды (ETF) в США привлекли более $916 млн в среду. Некоторые трейдеры указывают на растущую роль актива как безопасного убежища как катализатор, лежащий в основе этого всплеска потоков.

"Приток обусловлен снижением индекса доллара США и привлекательностью растущего биткоина, как безопасного убежища на фоне волатильности фондового рынка, - сообщил CoinDesk в электронном письме Вугар Уси Заде, главный операционный директор Bitget. - Масштабные притоки ETF отражают укрепление позиций биткоина как ведущего криптоактива с институциональным принятием, которое растет".

"Его сниженная корреляция с акциями и нарратив о безопасном убежище позиционируют его как инструмент диверсификации, хотя краткосрочные проблемы, такие как слабые инвестиционные сигналы, требуют устойчивых макрокатализаторов", - указал он.

Нарратив о безопасном убежище в отношении биткоина набирал обороты на прошлой неделе из-за его соответствующей устойчивости, отражая рост цен на золото, даже несмотря на то, что доходность облигаций и акции США корректировались на фоне продолжающихся тарифных войн.

Золото восстанавливается в цене после крупнейшего падения в этом году24.04.25, 09:14 • 1602 просмотра

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Павелла и что соглашение с Китаем (который сталкивается с пошлинами до 245% по некоторым позициям) значительно сократит некоторые его пошлины. Однако неоднозначные сигналы и частая смена тона утомляют трейдеров, которые продолжают следить за комментариями для получения дальнейших сигналов о позиционировании, пишет издание.

"Макрориски сохраняются, но один критический навес, похоже, устранен. Трамп сигнализирует, что пока что не намерен заменять главу ФРС Павелла. Заверения вызвали скромное снижение доходности долгосрочных облигаций, что помогло снизить ключевой хвостовой риск", - заявила в четверг в эфире сингапурская QCP Capital.

"Тем не менее, более широкая перспектива вовсе не проста. Торговые трения, геополитические беспорядки и непрозрачность регулирования продолжают отбрасывать длинные тени", - добавила фирма.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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