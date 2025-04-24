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Криптовалюти впали в ціні: серед найбільших за втратами лідирує Dogecoin

Київ • УНН

 • 1256 перегляди

Основні криптовалюти подешевшали на 5% через фіксацію прибутків. Dogecoin впав найбільше, біткоїн тримається на рівні $93 000.

Криптовалюти впали в ціні: серед найбільших за втратами лідирує Dogecoin

Основні токени впали в ціні на 5% у четвер, на тлі того, як трейдери фіксували прибуток на стійкому зростанні з початку цього тижня, при цьому мемкоїн Dogecoin (DOGE) лідирує за втратами серед найбільших активів, пише УНН з посиланням на CoinDesk.

Деталі

Біткоїн (BTC) тримався в зоні $93 000 протягом останніх 24 годин, але XRP, SOL Solana, BNB Chain та DOGE показали втрати понад 2%. Ether (ETH) показав себе відносно краще, впавши на 1,5%.

Загальна ринкова капіталізація знизилася на 2,5%. CoinDesk 20, ліквідний індекс, що відстежує найбільші токени з ринкової капіталізації, впав більш ніж на 3%.

Спотові біткоїн-біржові фонди (ETF) у США залучили понад $916 млн у середу. Деякі трейдери вказують на зростаючу роль активу як безпечного притулку як каталізатор, що лежить в основі цього сплеску потоків.

"Приплив зумовлений зниженням індексу долара США і привабливістю біткоїну, що росте, як безпечного притулку на тлі волатильності фондового ринку, - повідомив CoinDesk в електронному листі Вугар Усі Заде, головний операційний директор Bitget. - Масштабні притоки ETF відображають зміцнення позицій біткоїна як провідного криптоактиву з інституційним прийняттям, що росте".

"Його знижена кореляція з акціями та наратив про безпечний притулок позиціонують його як інструмент диверсифікації, хоча короткострокові проблеми, такі як слабкі інвестиційні сигнали, потребують стійких макрокаталізаторів", - вказав він.

Наратив про безпечний притулок щодо біткоїна набирав обертів минулого тижня через його відповідну стійкість, відбиваючи зростання цін на золото, навіть незважаючи на те, що прибутковість облігацій і акції США коригувалися на тлі тарифних воєн, що тривають.

Золото відновлюється в ціні після найбільшого падіння цього року24.04.25, 09:14 • 1992 перегляди

Раніше на цьому тижні президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру звільняти голову Федеральної резервної системи Джерома Павелла і що угода з Китаєм (який стикається з митами до 245% за деякими позиціями) значно скоротить деякі його мита. Однак неоднозначні сигнали та часта зміна тону стомлюють трейдерів, які продовжують стежити за коментарями для отримання подальших сигналів про позиціонування, пише видання.

"Макроризики зберігаються, але один критичний навіс, схоже, усунений. Трамп сигналізує, що поки що не має наміру замінювати голову ФРС Павелла. Запевнення викликали скромне зниження прибутковості довгострокових облігацій, що допомогло знизити ключовий хвостовий ризик", - заявила в четвер в ефірі сінгапурська QCP Capital.

"Проте ширша перспектива зовсім не проста. Торгові тертя, геополітичні заворушення та непрозорість регулювання продовжують відкидати довгі тіні", - додала фірма.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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