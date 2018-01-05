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Криптовалюта с изображением мема о собаке стоит на рынке 1,2 млрд долларов

Киев • УНН

 • 18856 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Криптовалюта Dogecoin (догкоин), которая была основана как пародия и названа в честь интернет-мема о собаке, стоит на валютном рынке около 1,2 миллиарда долларов США, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Криптовалюта с изображением мема о собаке стоит на рынке 1,2 млрд долларов

Догкоин был основан в 2013 году и получил название в честь интернет-мема Doge с изображением собаки породы Сиба-ину и искаженными надписями, которые передают внутренний монолог животного.

После длительного периода стагнации, в прошлом месяце догкоин резко вырос в цене более чем в пять раз, поскольку интерес к криптокультуре набирает популярность, пишет издание.

Основатель пародии на биткойн Джексон Палмер отметил, что "это много говорит о состоянии криптовалютного пространства вообще, если валюта с изображением на ней собаки, которая два года не выпускала обновления программного обеспечения, имеет рыночную стоимость в размере 1 млрд долларов".

Он добавил, что тот факт, что большинство разговоров о криптовалюте в СМИ касается инвестиций и возможности зарабатывать деньги, "отвлекает внимание от базовой технологии и целей, на которых было основано это движение".

Напомним, в Morgan Stanley не исключили падение стоимости биткоина к нулю.

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