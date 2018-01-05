Криптовалюта із зображенням мема про собаку коштує на ринку 1,2 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Криптовалюта Dogecoin (догкоін), яку було започатковано як пародію і названо на честь інтернет-мема про собаку, коштує на валютному ринку близько 1,2 мільярда доларів США, передає УНН з посиланням на The Independent.
Догкоін був заснований у 2013 році і отримав назву на честь інтернет-мема Doge з зображенням собаки породи Шиба-іну та перекрученими написами, які передають внутрішній монолог тварини.
Після тривалого періоду стагнації, у минулому місяці догкоін різко виріс у ціні більш ніж у п'ять разів, оскільки інтерес до криптокультури набирає популярності, пише видання.
Засновник пародії на біткойн Джексон Палмер зазначив, що "це багато говорить про стан криптовалютного простору взагалі, якщо валюта із зображенням на ній собаки, яка два роки не випускала оновлення програмного забезпечення, має ринкову вартість в розмірі 1 млрд доларів".
Він додав, що той факт, що більшість балачок про криптовалюти у ЗМІ стосується інвестицій і можливості заробляти гроші, "відволікає увагу від базової технології і цілей, на яких був заснований цей рух".
Нагадаємо, у Morgan Stanley не виключили падіння вартості біткоіна до нуля.