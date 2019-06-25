Крымскотатарский активист Бекиров "практически ничего не ест" в СИЗО Симферополя - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, практически ничего не ест, опасаясь “скачка” уровня сахара в крови. Об этом проекту Крым.Реалии сообщил адвокат Алексей Ладин, передает УНН.
Бекиров, рассказал адвокату, что его действительно вывозили в больницу имени Семашко в Симферополе, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца для проверки уровня сахара, а также в кардиоцентр для консультации кардиолога.
“Манипуляции врачей, по итогам которых было составлено заключение, заняли 20-30 минут. То есть, это очередной формальный вывоз в больницу. По словам врачей, сахар у него был в норме. Но Бекиров мне объяснил, что пониженный сахар вызван тем, что он практически перестал питаться в СИЗО, поскольку опасается именно скачка уровня сахара. Он мне так и говорит: “Я боюсь есть, потому что сахар может подскочить и ситуация может дойти вплоть до комы”, — рассказал Ладин.
По словам адвокат отметил, что кардиолог оценил степень риска его здоровью как “очень высокий”.
Напомним, подконтрольная России прокуратура Крыма не предпримет из-за отказа ФСБ России в госпитализации крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которую требует его защиту и ЕСПЧ.