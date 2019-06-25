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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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Кримськотатарський активіст Бекіров "практично нічого не їсть" у СІЗО Сімферополя – адвокат

Київ • УНН

 • 8949 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Кримськотатарський активіст Едем Бекіров, якого звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, практично нічого не їсть, побоюючись “стрибка” рівня цукру в крові. Про це проекту Крим.Реаліі повідомив адвокат Олексій Ладин, передає УНН.

Кримськотатарський активіст Бекіров "практично нічого не їсть" у СІЗО Сімферополя – адвокат

Бекіров, розповів адвокату, що його дійсно вивозили до лікарні імені Семашка в Сімферополі, де взяли аналізи крові внутрішньовенно і з пальця для перевірки рівня цукру, а також в кардіоцентр для консультації кардіолога.

“Маніпуляції лікарів, за підсумками яких було складено висновок, зайняли 20-30 хвилин. Тобто, це черговий формальний вивіз в лікарню. За словами лікарів, цукор у нього був в нормі. Але Бекіров мені пояснив, що понижений цукор викликаний тим, що він практично перестав харчуватися в СІЗО, оскільки побоюється саме стрибка рівня цукру. Він мені так і каже: “Я боюся їсти, тому що цукор може підскочити і ситуація може дійти аж до коми”, — розповів Ладин.

За словами адвокат зазначив, що кардіолог оцінив ступінь ризику його здоров’ю як “дуже високий”.

Нагадаємо, підконтрольна Росії прокуратура Криму не вживатиме заходів через відмову ФСБ Росії в госпіталізації кримськотатарського активіста Едема Бекірова, яку вимагає його захист і ЄСПЛ.

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