"Крымский самообороновец" остался под арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Заседание Апелляционного суда Херсонской области относительно рассмотрения жалобы стороны защиты на отказ суда изменить меру пресечения участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" не состоялось из-за невозможности организовать видеосвязь адвокатам с судом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прес-службу прокуратуры АР Крым.
"Участник незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" остаётся под стражей. Сегодня в связи с невозможностью Соломенского районного суда города Киева организовать видеосвязь адвокатам с Апелляционным судом Херсонской области, судебное заседание по рассмотрению жалобы адвокатов на продление содержания под стражей и отказе в изменении меры пресечения участнику незаконного вооруженного формирования Р. не состоялось", - сообщили в прокуратуре.
В ведомстве напомнили, что 18 июля 2019 года Херсонский городской суд рассмотрел ходатайство защиты участника незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", которого 11 июня задержали на контрольно-пропускном пункте "Каланчак", о смене меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
Однако, в связи с существованием рисков, о которых заявила прокуратура АР Крым, суд отказал защите в смене меры пресечения, добавили в прокуратуре.