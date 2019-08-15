"Кримський самооборонівець" залишився під арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Засідання Апеляційного суду Херсонської області щодо розгляду скарги сторони захисту на відмову суду змінити запобіжний захід учаснику незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" не відбулося через неможливість організувати відеозв'язок адвокатам з судом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.
"Учасник незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" залишається під вартою. Сьогодні у зв'язку з неможливістю Солом'янського районного суду міста Києва організувати відеозв'язок адвокатам з Апеляційним судом Херсонської області, судове засідання з розгляду скарги адвокатів на продовження утримання під вартою і відмову у зміні запобіжного заходу учаснику незаконного збройного формування Р. не відбулося", - повідомили в прокуратурі.
У відомстві нагадали, що 18 липня 2019 року Херсонський міський суд розглянув клопотання захисту учасника незаконного збройного формування "Самооборона Криму", якого 11 червня затримали на контрольно-пропускному пункті "Каланчак", про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт.
Однак, у зв'язку з існуванням ризиків, про які заявила прокуратура АР Крим, суд відмовив захисту у зміні запобіжного заходу, додали у прокуратурі.