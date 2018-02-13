"Крымских предателей" Баранова и Одинцова могут обменять на украинских пленных - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. "Крымских военных предателей" Александра Баранова и Максима Одинцова, осужденных за дезертирство и государственную измену на 13 и 14 лет заключения, соответственно, могут обменять на украинских пленных. Об этом УНН сообщил их адвокат Валентин Рыбин.
"Если их не обменяют, будем подавать апелляцию на приговор. А обменять должны. По крайней мере, одного - точно. Кого - пока не скажу", - отметил адвокат.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд приговорил "крымского предателя" Одинцова к 14 годам заключения
Как сообщал УНН, в ноябре 2016 года сотрудники СБУ задержали двух военнослужащих-дезертиров (Баранова А. и прапорщика Одинцова М.), которые отказались выполнять обязанности несения военной службы в Вооруженных Силах Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Крымского дезертира" Баранова приговорили к 13 годам тюрьмы
В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ на должности механика самолета воинской части и воздушного радиста авиационного звена смешанной авиационной эскадрильи смешанного авиационного полка воинской части ВС РФ.