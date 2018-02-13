"Крымских предателей" Баранова и Одинцова могут обменять на украинских пленных - адвокат

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 75463 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89751 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92363 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110324 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101329 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104975 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111961 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117141 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122933 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134506 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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"Крымских предателей" Баранова и Одинцова могут обменять на украинских пленных - адвокат

"Крымских предателей" Баранова и Одинцова могут обменять на украинских пленных - адвокат

Киев  •  УНН

 • 12139 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. "Крымских военных предателей" Александра Баранова и Максима Одинцова, осужденных за дезертирство и государственную измену на 13 и 14 лет заключения, соответственно, могут обменять на украинских пленных. Об этом УНН сообщил их адвокат Валентин Рыбин.

"Если их не обменяют, будем подавать апелляцию на приговор. А обменять должны. По крайней мере, одного - точно. Кого - пока не скажу", - отметил адвокат.

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Как сообщал УНН, в ноябре 2016 года сотрудники СБУ задержали двух военнослужащих-дезертиров (Баранова А. и прапорщика Одинцова М.), которые отказались выполнять обязанности несения военной службы в Вооруженных Силах Украины.

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В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ на должности механика самолета воинской части и воздушного радиста авиационного звена смешанной авиационной эскадрильи смешанного авиационного полка воинской части ВС РФ.

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