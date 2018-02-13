“Кримських зрадників” Баранова та Одинцова можуть обміняти на українських полонених - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. “Кримських військових зрадників” Олександра Баранова та Максима Одинцова, засуджених за дезертирство та державну зраду до 13 і 14 років ув'язнення, відповідно, можуть обміняти на українських полонених. Про це УНН повідомив їхній адвокат Валентин Рибін.
“Якщо їх не обміняють, будемо подавати апеляцію на вирок. А обміняти повинні. Принаймні, одного — точно. Кого — поки не скажу”, — зазначив адвокат.
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Як повідомляв УНН, у листопаді 2016 року співробітники СБУ затримали двох військовослужбовців-дезертирів (Баранова О. та прапорщика Одинцова М.), які відмовились виконувати обов’язки несення військової служби у Збройних Силах України.
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У подальшому вони уклали контракти про проходження військової служби в ЗС РФ на посаді механіка літака військової частини та повітряного радиста авіаційної ланки змішаної авіаційної ескадрильї змішаного авіаційного полку військової частини ЗС РФ.