Крымские партизаны обнаружили российскую РЛС в Севастополе
Украинские партизаны обнаружили российскую радиолокационную станцию в Севастополе, имеющую решающее значение для усиления украинских ударов.
Премьер Саксонии предложил Украине временно уступить территориями ради мира: в МИД призвали политика посмотреть правде в глаза
Премьер Саксонии предлагает Украине уступить территорию ради мира; Украина призывает к правде, предупреждая о более широкой российской агрессии.
После удара рф по вокзалу в Херсоне эвакуация продолжится другими путями - ОВА
Железнодорожный вокзал в Херсоне остановил работу из-за обстрела; эвакуация продолжится.
На оккупированные территории Украины прибыли кремлевские политтехнологи - Центр сопротивления
Политтехнологи кремля находятся на оккупированных территориях Украины, чтобы обеспечить высокую поддержку путина на фейковых "выборах", сообщает Центр национального сопротивления.
"Энергоатом" купил оборудование для строительства нового энергоблока Хмельницкой АЭС на более 400 миллионов долларов
НАЭК "Энергоатом" подписал соглашение с компанией Westinghouse на сумму $437,5 млн по новому энергоблоку Хмельницкой АЭС, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины и развитию атомной энергетики.
В результате российских атак в Донецкой области погибли пять человек за сутки, еще трое ранены
российские войска убили пятерых и ранили троих в Донецке, нанеся 14 ударов с беспилотников и артиллерии и разрушив 21 гражданский объект, в том числе жилые дома и объекты инфраструктуры.
Армия рф атаковала критическую инфраструктуру на приграничье Черниговщины
Российские войска атаковали инфраструктуру на Черниговщине, что привело к отключению электроэнергии в девяти населенных пунктах; о пострадавших не сообщается.
Непрерывность правосудия: вступил в силу закон, определяющий порядок зачислений и переводов работников судоустройства Украины
Закон, упрощающий процедуру отбора и перевода судей в Верховный Суд Украины, вступил в силу 27 декабря 2023 года.
На фронте важны как пехотинцы, так и повара или слесари. Всегда есть нехватка ресурса - Тарнавский
Украинский командир Тарнавский сообщает о постоянной нехватке как личного состава, так и техники, подчеркивая острую потребность в подкреплении и ресурсах для победы в войне.
Индекс эспрессо в Украине за последние годы вырос вдвое: где дороже всего
Стоимость эспрессо в Украине выросла с 15 грн в 2017 году до 30 грн в 2023 году, со значительным скачком во время полномасштабного вторжения.