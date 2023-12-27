Крымские партизаны обнаружили российскую РЛС в Севастополе

Во временно оккупированном россиянами Крыму украинские партизаны из движения "АТЕШ" обнаружили одну из радиолокационных станций (РЛС) в городе Севастополь. Об этом со ссылкой на "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Как рассказали, представители подпольного движения эта РЛС находится в Балаклавском районе города Севастополь.

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Партизаны отмечают, что ликвидация данного объекта является крайне важной для увеличения успеха ракетных атак и атак беспилотников по военным объектам Севастополя Силами обороны Украины.

Мы все фиксируем и оперативно передаем любые данные. Координаты объекта: 44.522996°, 33.549422° - отмечают партизаны точное местонахождение РЛС оккупантов.

Дополнение

Партизаны подчеркнули, что они продолжают разведку всех военных объектов России, чтобы помочь деоккупировать Крым Силами обороны Украины.

Напомним,

Украина в ночь на 26 декабря нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированном Крыму. Позже в минобороны россии подтвердили повреждение корабля в Феодосии.

Гуменюк заявляла, что большая детонация на "Новочеркасске" свидетельствует, что там мог быть "рождественский подарок" от рф для Украины.

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