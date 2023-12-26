Крымские партизаны зафиксировали большой эшелон вражеской техники в Джанкое

Крымские партизаны обнаружили эшелон с военной техникой рашистов на железнодорожном вокзале в оккупированном Джанкое, передает УНН со ссылкой на АТЕШ.

По данным АТЕШ, в эшелоне были замечены БТР, БМП, мастерские технического обслуживания автомобильной техники и командно-штабные машины на базе ЗИЛ-131, а также другая техника. Оккупанты продолжают перебрасывать военную технику на юг Украины, пытаясь остановить создание плацдарма СОУ на Херсонщине.

Партизаны также напомнили, что ведут постоянную разведку и наблюдение за рашистами на оккупированных территориях Украины.

"Мы не дадим оккупантам спокойно использовать Крым в своих преступных целях", - резюмировали в АТЕШ", - говорится в сообщении.

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