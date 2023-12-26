ВСУ ударили по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в Крыму

Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированном Крыму. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

"А флота на россии становится все меньше и меньше!

На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва за флагманом ЧФ рф - крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск".

Спасибо пилотам Воздушных Сил и всем причастным за филигранную работу!

Надевайте штаны и "по-домашнему уезжайте" из нашего Крыма, пока еще не поздно!", - написал Олещук в своем Телеграм-канале.