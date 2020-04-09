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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 5234 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Криклий пообещал бесплатную доставку по почте пасок домой

Криклий пообещал бесплатную доставку по почте пасок домой

Киев  •  УНН

 • 20400 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Укрпочта бесплатно доставит паски домой. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале, сообщает УНН.

"Пасхе карантин не помешает! Освященная пасочка уже с понедельника следующей недели отправится в наиболее отдаленные уголки Украины. Заказать бесплатную доставку пасхального хлеба можно на сайте Укрпочты или через контакт-центр до 12 апреля включительно. А почтальоны или курьеры будут приносить паски домой с 13 по 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта", - написал Криклий.

По словам министра, он обратился к предстоятелям ПЦУ Митрополиту Епифанию и УГКЦ Блаженнейшему Святославу за благословением и освящением пасхальных хлебов для всех украинцев, кто соблюдает меры карантина и проведет Пасху дома.

В то же время, в пресс-службе Мининфраструктуры добавили, что Укрпочта вместе с партнером Киевским хлебозаводом предлагает, не рискуя здоровьем, заказать паску домой. "Вы можете приобрести паски (300 грамм за 30 грн, 500 грамм - 50 грн), а Укрпочта бесплатно их доставит", - указали в министерстве.

Напомним, глава ПЦУ Епифаний и Президент Зеленский обсудили планы ПЦУ на Пасху во время карантина.

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