Епіфаній і Зеленський обговорили плани ПЦУ на Великдень під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вдруге за останні тижні зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили забезпечення у великодній час дотримання карантинних обмежень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ПЦУ.
"Учасники зустрічі поділилися баченням шляхів подолання складних викликів, перед якими опинився весь світ і зокрема Україна. Президент розповів предстоятелю Православної церкви України про заходи, які вживаються державою, а митрополит Епіфаній — про рішення церкви, ухвалені у зв‘язку з пандемією та запровадженими карантинними обмеженнями. Володимир Зеленський відзначив важливість поєднання зусиль держави та релігійних спільнот, спрямованих на протистояння поширенню небезпечної хвороби“, - йдеться в повідомленні.
Також сторони обмінялися думками щодо "необхідності забезпечити у великодній час як дотримання карантинних обмежень, так і звершення святкових богослужінь".
“Молитви і богослужіння у ці дні мають відбутися, щоби, залишаючись вдома, наші вірні могли долучитися до них через трансляції, щоби відчули — попри важкі обставини сьогодення величне свято прийшло до нас”, — підкреслив митрополит Епіфаній.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що в Україні на Великдень забезпечать трансляцію богослужінь на телеканалах.