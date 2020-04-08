Епифаний и Зеленский обсудили планы ПЦУ на Пасху во время карантина

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний второй раз за последние недели встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили обеспечение в пасхальное время соблюдения карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.