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Криклій пообіцяв безплатну доставку поштою пасок додому

Київ • УНН

 • 20412 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Укрпошта безкоштовно доставить паски додому. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram-каналі, повідомляє УНН.

Криклій пообіцяв безплатну доставку поштою пасок додому

"Великодню карантин не завадить! Освячена пасочка уже з понеділка наступного тижня вирушить до найбільш віддалених куточків України. Замовити безкоштовну доставку великоднього хліба можна на сайті Укрпошти або через контакт-центр до 12 квітня включно. А листоноші чи кур'єри приноситимуть паски додому з 13 по 17 квітня в залежності від дати замовлення та населеного пункту", - написав Криклій.

Зі слів міністра, він звернувся до предстоятелів ПЦУ Митрополита Епіфанія та УГКЦ Блаженнішого Святослава за благословенням та освяченням пасхальних хлібів для всіх тих українців, хто дотримується заходів карантину і проведе Великдень вдома.

Водночас, у пресслужбі Мінінфраструктури додали, що Укрпошта разом з партнером Київським хлібозаводом пропонує, не ризикуючи здоров’ям, замовити паску додому. "Ви можете придбати паски (300 грам за 30 грн, 500 грам – за 50 грн), а Укрпошта безкоштовно їх доставить", - вказали у міністерстві.

Нагадаємо, очільник ПЦУ Епіфаній і Президент Зеленський обговорили плани ПЦУ на Великдень під час карантину.

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