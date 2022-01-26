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Ледокол “Ноосфера” отправится в экспедицию ориентировочно 28-30 января

Киев • УНН

 • 25055 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Ледокол “Ноосфера” отправится в свою первую экспедицию под украинским флагом ориентировочно 28-30 января. Технически судно готово выйти хоть сегодня, однако есть ряд бюрократических нюансов. Об этом журналисту УНН сообщил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Цитата

“Сейчас еще уточняется ряд бюрократических формальностей. Технически судно готово выйти хоть сегодня. Примерно ориентируемся на 28-30 января”, — сказал Дикий.

Детали

По его словам, экипаж ледокола состоит из 26 моряков.

“26 — это речь идет об экипаже, моряках. Отдельно конечно будет научный состав и он на разных этапах рейса будет разный по количеству. Через Атлантику минимальное количество, только те, кто будет работать на переходе судна, а уже перед выходом в Антарктиду садится основная часть научного отряда”, — рассказал Дикий.

Добавим

Как известно на борту ледокола могут работать до 50 ученых.

Дополнение

Научно-исследовательское судно “Ноосфера” отправилось из Одесского морского порта Черноморска в субботу, 4 декабря. На судоремонтном заводе оно должно было пройти техническое обслуживание перед экспедицией в Антарктиду.

Ранее этот ледокол находился в составе Британской антарктической миссии под названием James Clark Ross. В 2021 году судно продали Национальному антарктическому научному центру Министерства образования и науки Украины.

5 октября 2021 года ледокол зашел в акваторию Одесского порта.

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