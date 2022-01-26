Ледокол “Ноосфера” отправится в экспедицию ориентировочно 28-30 января
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Ледокол “Ноосфера” отправится в свою первую экспедицию под украинским флагом ориентировочно 28-30 января. Технически судно готово выйти хоть сегодня, однако есть ряд бюрократических нюансов. Об этом журналисту УНН сообщил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
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“Сейчас еще уточняется ряд бюрократических формальностей. Технически судно готово выйти хоть сегодня. Примерно ориентируемся на 28-30 января”, — сказал Дикий.
Детали
По его словам, экипаж ледокола состоит из 26 моряков.
“26 — это речь идет об экипаже, моряках. Отдельно конечно будет научный состав и он на разных этапах рейса будет разный по количеству. Через Атлантику минимальное количество, только те, кто будет работать на переходе судна, а уже перед выходом в Антарктиду садится основная часть научного отряда”, — рассказал Дикий.
Добавим
Как известно на борту ледокола могут работать до 50 ученых.
Дополнение
Научно-исследовательское судно “Ноосфера” отправилось из Одесского морского порта Черноморска в субботу, 4 декабря. На судоремонтном заводе оно должно было пройти техническое обслуживание перед экспедицией в Антарктиду.
Ранее этот ледокол находился в составе Британской антарктической миссии под названием James Clark Ross. В 2021 году судно продали Национальному антарктическому научному центру Министерства образования и науки Украины.
5 октября 2021 года ледокол зашел в акваторию Одесского порта.