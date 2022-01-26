Криголам “Ноосфера” вирушить в експедицію орієнтовно 28-30 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Криголам “Ноосфера” вирушить у свою першу експедицію під українським прапором орієнтовно 28-30 січня. Технічно судно готове вийти хоч сьогодні, проте є низка бюрократичних нюансів. Про це журналісту УНН повідомив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.
Цитата
“Наразі ще уточнюється ряд бюрократичних формальностей. Технічно судно готове вийти хоч сьогодні. Приблизно орієнтуємося на 28-30 січня”, — сказав Дикий.
Деталі
За його словами, екіпаж криголаму складається з 26 моряків.
“26 — це йдеться про екіпаж, моряків. Окремо звичайно буде науковий склад і він на різних етапах рейсу буде різний за кількістю. Через Атлантику мінімальна кількість, тільки ті хто працюватиме на переході судна, а вже перед виходом в Антарктиду сідає основна частина наукового загону”, — розповів Дикий.
Додамо
Як відомо на борту криголаму можуть працювати до 50 науковців.
Доповнення
Науково-дослідне судно “Ноосфера” вирушило з Одеського морського порту до Чорноморська у суботу, 4 грудня. На судноремонтному заводі воно повинно було пройти технічне обслуговування перед експедицією до Антарктиди.
Раніше цей криголам перебував у складі Британської антарктичної місії під назвою James Clark Ross. У 2021 році судно продали Національному антарктичному науковому центру Міністерства освіти і науки України.
5 жовтня 2021 року криголам зайшов у акваторію Одеського порту.