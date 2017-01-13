Кремлю неизвестен автор доклада о "компромате" на Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, снова комментируя "доклад" о компромате на избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что в Кремле не знают автора этого документа, и подчеркнул, что в России фальшивки так долго не обсуждают, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Отвечая на вопрос, известно ли в Кремле что-нибудь о бывшем агенте британских спецслужб, который, по сообщениям американских СМИ, является составителем доклада о якобы наличии у ФСБ компромата на Д.Трампа, Д.Песков сказал, что "неизвестно".
"Мы все сказали об этом докладе. Мы сказали, что это вряд ли можно назвать докладом. У нас обсуждение этой фальшивки завершено. Мы так долго фальшивки не обсуждаем", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Д.Песков отметил, что "подобных фальшивок публикуется очень много".
"Это же не первая фальшивка, тем более довольно низкопробная. Просто не нужно обращать на них такого внимания, как это обращается сейчас в эмоциональном угаре, который доминирует в Америке", - добавил он.
Напомним, автором отчета о "компромате" на Д.Трамп назвали британского экс-шпиона К.Стила.