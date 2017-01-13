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Кремлю невідомий автор доповіді про "компромат" на Д.Трампа

Кремлю невідомий автор доповіді про "компромат" на Д.Трампа

Київ • УНН

 • 10257 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, знову коментуючи "доповідь" про компромат на обраного президента США Дональда Трампа, заявив, що у Кремлі невідомий автор цього документа, і підкреслив, що в Росії фальшивки так довго не обговорюють, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

Відповідаючи на питання, чи відомо в Кремлі що-небудь про колишнього агента британських спецслужб, який, за повідомленнями американських ЗМІ, є упорядником доповіді про нібито наявність у ФСБ компромату на Д.Трампа, Д.Пєсков сказав, що "невідомо".

"Ми все сказали про цю доповідь. Ми сказали, що це навряд чи можна назвати доповіддю. У нас обговорення цієї фальшивки завершено. Ми так довго фальшивки не обговорюємо", - підкреслив прес-секретар президента РФ.

Д.Пєсков зазначив, що "подібних фальшивок публікується дуже багато".

"Це ж не перша фальшивка, тим більше досить низькопробна. Просто не потрібно звертати на них такої уваги, як це звертається зараз в емоційному угарі, який домінує в Америці", - додав він.

Нагадаємо, автором звіту про "компромат" на Д.Трампа назвали британського екс-шпигуна К.Стіла.

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