кремль "рассчитывается" с союзниками в войне периферией и рискует потерей контроля 40% территории на фоне влияния Китая и КНДР - разведка

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Эксклюзив
09:20 • 7034 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59 • 16784 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 28558 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
06:35 • 3518 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
05:41 • 28501 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 25133 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 22668 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 33842 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 53951 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 52550 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.9м/с
59%
755мм
Популярные новости
Андрей Шевченко возглавил комитет ФИФА16 октября, 01:02 • 27336 просмотра
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы16 октября, 02:44 • 29764 просмотра
Новая программа Украины с МВФ: в фонде подтвердили визит Георгиевой в Украину16 октября, 03:03 • 28480 просмотра
Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине - ДТЭК06:15 • 28901 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования07:09 • 24359 просмотра
публикации
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
07:53 • 28525 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto07:27 • 10893 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования07:09 • 24474 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 53537 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 67874 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Денис Шмыгаль
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Сумская область
Черниговская область
Соединённые Штаты
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 24886 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 74113 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 52397 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 54747 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 60119 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Золото
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136

кремль "рассчитывается" с союзниками в войне периферией и рискует потерей контроля 40% территории на фоне влияния Китая и КНДР - разведка

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Служба внешней разведки Украины сообщила, что россия рискует потерять контроль над 40% своей территории из-за усиления влияния Китая и КНДР на Дальнем Востоке. москва расплачивается территориями с союзниками в войне против Украины, не имея ресурсов для развития Дальневосточного федерального округа.

кремль "рассчитывается" с союзниками в войне периферией и рискует потерей контроля 40% территории на фоне влияния Китая и КНДР - разведка

Кремль рискует потерять контроль над 40% своей территории, все чаще "расплачиваясь" с союзниками в войне против Украины территорией, на фоне того, как Китай и КНДР усиливают влияние на Дальнем Востоке, отметили в Службе внешней разведки Украины в четверг, пишет УНН.

Россия все чаще "расплачивается" с союзниками в войне против Украины собственными территориями. Не имея ресурсов для развития крупнейшего региона страны – Дальневосточного федерального округа – Москва открывает путь внешней экспансии

- сообщили в СВР Украины.

Китай, как указано, наращивает влияние экономически. По прогнозам, объем его инвестиций в регион в 2025 году может достичь триллиона рублей. Впрочем, большинство сделок касаются торговли: инфраструктурных проектов нет. По словам сенатора от Хабаровского края Виктора Калашникова, в 2024 году объем российско-китайского товарооборота вырос на 5,5 млн тонн, а за первое полугодие 2025-го – еще на 36%.

"В то же время Китай проводит "ползучую" демографическую экспансию. От Владивостока до Урала уже проживают до двух миллионов китайцев, и эта цифра растет. Способствуют этому льготы в рамках российских ТОР и введение безвизового режима. Формируются анклавы, где россияне практически не работают", - говорится в сообщении.

Параллельно, по данным СВР Украины, Москва привлекает к освоению региона КНДР. За последний год на Дальний Восток прибыли более 15 тысяч северокорейских рабочих, неофициально – до 50 тысяч. Российские компании уже заказали еще 153 тысячи трудовых контрактов. Рабочие получают минимальную оплату, тогда как Пхеньян зарабатывает до $500 млн ежегодно, отметили в разведке.

"Так возникает ситуация, когда две ядерные державы одновременно укрепляют позиции на территории третьей. Китай формирует экономическую зависимость, КНДР – трудовую. Обе страны решают собственные проблемы за счет российских ресурсов", - сказано в отчете.

В перспективе рост китайского присутствия и расширение северокорейских трудовых квот может создать конфликт интересов между партнерами. Кремль рискует потерять контроль над 40% собственной территории - почти семь миллионов квадратных километров с населением 7,9 млн человек - превратив Дальний Восток в арену чужих стратегий

- указали в СВР Украины.

Китай отменил субсидии на российскую медь и никель, ограничивая преимущества поставщиков из рф - разведка24.09.25, 13:47 • 3751 просмотр

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины
Пхеньян
Северная Корея
Китай
Украина