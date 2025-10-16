кремль "рассчитывается" с союзниками в войне периферией и рискует потерей контроля 40% территории на фоне влияния Китая и КНДР - разведка

Кремль рискует потерять контроль над 40% своей территории, все чаще "расплачиваясь" с союзниками в войне против Украины территорией, на фоне того, как Китай и КНДР усиливают влияние на Дальнем Востоке, отметили в Службе внешней разведки Украины в четверг, пишет УНН.

Россия все чаще "расплачивается" с союзниками в войне против Украины собственными территориями. Не имея ресурсов для развития крупнейшего региона страны – Дальневосточного федерального округа – Москва открывает путь внешней экспансии

Китай, как указано, наращивает влияние экономически. По прогнозам, объем его инвестиций в регион в 2025 году может достичь триллиона рублей. Впрочем, большинство сделок касаются торговли: инфраструктурных проектов нет. По словам сенатора от Хабаровского края Виктора Калашникова, в 2024 году объем российско-китайского товарооборота вырос на 5,5 млн тонн, а за первое полугодие 2025-го – еще на 36%.

"В то же время Китай проводит "ползучую" демографическую экспансию. От Владивостока до Урала уже проживают до двух миллионов китайцев, и эта цифра растет. Способствуют этому льготы в рамках российских ТОР и введение безвизового режима. Формируются анклавы, где россияне практически не работают", - говорится в сообщении.

Параллельно, по данным СВР Украины, Москва привлекает к освоению региона КНДР. За последний год на Дальний Восток прибыли более 15 тысяч северокорейских рабочих, неофициально – до 50 тысяч. Российские компании уже заказали еще 153 тысячи трудовых контрактов. Рабочие получают минимальную оплату, тогда как Пхеньян зарабатывает до $500 млн ежегодно, отметили в разведке.

"Так возникает ситуация, когда две ядерные державы одновременно укрепляют позиции на территории третьей. Китай формирует экономическую зависимость, КНДР – трудовую. Обе страны решают собственные проблемы за счет российских ресурсов", - сказано в отчете.

В перспективе рост китайского присутствия и расширение северокорейских трудовых квот может создать конфликт интересов между партнерами. Кремль рискует потерять контроль над 40% собственной территории - почти семь миллионов квадратных километров с населением 7,9 млн человек - превратив Дальний Восток в арену чужих стратегий