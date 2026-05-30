кремль продолжает использовать «антиколониальный» нарратив для расширения собственного геополитического влияния в странах Глобального Юга. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

В ЦПД отметили, что во время форума по безопасности в москве открыли выставку российского военно-исторического общества, посвященную теме «европейской работорговли и колониализма».

По данным Центра, организаторы мероприятия открыто декларируют намерение сформировать у зарубежных гостей представление о том, что жестокость якобы является «общей чертой европейской политики». Также российская пропаганда пытается искусственно приравнять исторические травмы стран Глобального Юга к событиям в ссср во время Второй мировой войны.

В ЦПД подчеркивают, что таким образом кремль пытается отбелить собственную имперскую историю и представить россию в роли «жертвы».

В то же время в ЦПД подчеркивают, что за подобной риторикой скрываются неоколониальные интересы самой москвы.

кремль рассматривает страны Глобального Юга исключительно как пространство для обхода санкций и источник дешевых ресурсов. И ни о каком партнерстве в «борьбе с колониализмом» здесь речь не идет