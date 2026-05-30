29 мая, 14:16 • 44606 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 59008 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 43305 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 45818 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 61800 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 67782 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 68870 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 90399 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 71520 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 50045 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
кремль продвигает "антиколониальный" нарратив для усиления влияния на Глобальный Юг - ЦПД

Киев • УНН

 • 420 просмотра

В москве открыли выставку о европейском колониализме для манипуляции странами Глобального Юга. кремль стремится обойти санкции и получить ресурсы.

кремль продвигает "антиколониальный" нарратив для усиления влияния на Глобальный Юг - ЦПД

кремль продолжает использовать «антиколониальный» нарратив для расширения собственного геополитического влияния в странах Глобального Юга. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

В ЦПД отметили, что во время форума по безопасности в москве открыли выставку российского военно-исторического общества, посвященную теме «европейской работорговли и колониализма».

По данным Центра, организаторы мероприятия открыто декларируют намерение сформировать у зарубежных гостей представление о том, что жестокость якобы является «общей чертой европейской политики». Также российская пропаганда пытается искусственно приравнять исторические травмы стран Глобального Юга к событиям в ссср во время Второй мировой войны.

В ЦПД подчеркивают, что таким образом кремль пытается отбелить собственную имперскую историю и представить россию в роли «жертвы».

рф стремится завоевать лояльность стран Африки и Латинской Америки, манипулируя историческими темами

— отмечают в Центре.

В то же время в ЦПД подчеркивают, что за подобной риторикой скрываются неоколониальные интересы самой москвы.

кремль рассматривает страны Глобального Юга исключительно как пространство для обхода санкций и источник дешевых ресурсов. И ни о каком партнерстве в «борьбе с колониализмом» здесь речь не идет

— заявили в Центре противодействия дезинформации.

Андрей Тимощенков

