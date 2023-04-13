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кремль продолжит проведение скрытой мобилизации россиян - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. россия продолжит проведение скрытой мобилизации своего населения. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Military Media Center.

Цитата

«Наиболее вероятно, кремль продолжит проведение скрытой мобилизации населения», - отметил Громов.

По информации Громова, для увеличения численности военнослужащих контрактной службы, врагом анонсирован призыв более 400 тысяч человек. В то же время спланирован призыв на срочную службу 147 тысяч человек.

«Но, несмотря на проведение агитационной кампании на федеральных каналах, население уже осознает увеличение шансов вернуться домой в пакете и не изъявляет желания заключать контракты с так называемой «второй армией мира», - заявил Громов.

Дополнение

Британская разведка сообщала, что кампания по вербовке 400 тысяч новых солдат в армию рф, анонсированная российскими медиа, вряд ли будет из добровольцев, зато может размыться граница с мобилизацией, а "добровольческая модель" - больше для подавления инакомыслия.

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