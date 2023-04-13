кремль продолжит проведение скрытой мобилизации россиян - Генштаб

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«Наиболее вероятно, кремль продолжит проведение скрытой мобилизации населения», - отметил Громов.

По информации Громова, для увеличения численности военнослужащих контрактной службы, врагом анонсирован призыв более 400 тысяч человек. В то же время спланирован призыв на срочную службу 147 тысяч человек.

«Но, несмотря на проведение агитационной кампании на федеральных каналах, население уже осознает увеличение шансов вернуться домой в пакете и не изъявляет желания заключать контракты с так называемой «второй армией мира», - заявил Громов.

Дополнение

Британская разведка сообщала, что кампания по вербовке 400 тысяч новых солдат в армию рф, анонсированная российскими медиа, вряд ли будет из добровольцев, зато может размыться граница с мобилизацией, а "добровольческая модель" - больше для подавления инакомыслия.