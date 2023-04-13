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кремль продовжить проведення прихованої мобілізації росіян - Генштаб

кремль продовжить проведення прихованої мобілізації росіян - Генштаб

Київ • УНН

 • 447853 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. росія продовжить проведення прихованої мобілізації свого населення. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Military Media Center.

Цитата

«Найбільш ймовірно, кремль продовжить проведення прихованої мобілізації населення», - зазначив Громов.

За інформацією Громова, для збільшення чисельності військовослужбовців контрактної служби, ворогом анонсовано призов понад 400 тисяч осіб. Водночас сплановано призов на строкову службу 147 тисяч осіб.

«Але, незважаючи на проведення агітаційної кампанії на федеральних каналах, населення вже усвідомлює збільшення шансів повернутись додому в пакеті та не виявляє бажання укладати контракти із так званою «другою армією світу», - заявив Громов.

Доповнення

Британська розвідка повідомляла, що кампанія з вербування 400 тисяч нових солдат в армію рф, анонсована російськими медіа, навряд чи буде з добровольців, натомість може розмитися межа з мобілізацією, а "добровольча модель" - більше для придушення інакомислення.

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