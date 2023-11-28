кремль приказал усилить принудительную паспортизацию на оккупированных территориях до "выборов путина" - ГУР
Киев • УНН
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в рамках подготовки к выборам кремль планирует увеличить принудительную выдачу российских паспортов на оккупированных территориях Украины
В кремле готовятся к "выборам путина" - приказали усилить принудительную российскую паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины и довести ее уровень не менее чем до 85%, сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.
Детали
В ноябре в кремле, по данным ГУР, состоялось закрытое собрание с руководителями российских регионов и оккупационными главарями москвы на временно оккупированных территориях Украины, которое проводил заместитель главы администрации путина сергей кириенко.
"Он объявил директивы в рамках усиления подготовки к так называемому избирательному процессу", - сообщают в ГУР.
Как отмечается, приказано выделить социальную помощь избирателям из местных бюджетов, активизировать пропаганду о якобы "положительных" тенденциях экономики рф, "стабильности" рубля и "улучшении" уровня жизни людей.
Главари российских оккупационных администраций также получили задание - довести уровень принудительной паспортизации на ВОТ Украины не менее чем до 85%
Напомним
Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины прибегают к новым мерам, чтобы заставить местное население брать российский паспорт.
кремль приказал усилить принудительную паспортизацию на оккупированных территориях до "выборов путина" - ГУР
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в рамках подготовки к выборам кремль планирует увеличить принудительную выдачу российских паспортов на оккупированных территориях Украины.
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