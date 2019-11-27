Кремль: мы не комментируем детали газовых переговоров России и Украины

“Сейчас идет обмен коммерческими предложениями. Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения. Мы в цейтноте, времени мало. „Нафтогаз“ должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов (газа)”, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что “это все требует времени, оно пока еще есть, но сокращается”. “Поэтому работа ведется. Говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно”, — добавил Песков.

Как сообщалось ранее, глава “Газпрома” Алексей Миллер подчеркнул важность быстрого решения технических проблем по созданию оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины. В частности, новая структура по транспортировке газа в Украину еще не прошла сертификацию, а для бронирования мощностей для транзита российского газа в Европу нужны определенные сроки. Об этом Миллер сообщил журналистам по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.