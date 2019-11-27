Кремль: ми не коментуємо деталі газових переговорів Росії і України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не став коментувати деталі газових переговорів РФ і України, зазначивши, що йде обмін комерційними пропозиціями, пише УНН з посиланням на російське федеральне агентство ТАСС.
“Зараз йде обмін комерційними пропозиціями. Сформульовано і передані українській стороні наші пропозиції. Ми в цейтноті, часу мало. „Нафтогаз“ повинен оформити нову структуру, виконати всі необхідні процедури, при цьому потрібно ще зарезервувати необхідну кількість обсягів (газу)”, — сказав представник Кремля.
Він зазначив, що “це все вимагає часу, він поки ще є, але скорочується”. “Тому робота ведеться. Говорити про якісь деталі переговорів зараз неможливо”, — додав Пєсков.
Як повідомлялося раніше, глава “Газпрому” Олексій Міллер наголосив на важливості швидкого вирішення технічних проблем з створення оператора газотранспортної системи (ГТС) України. Зокрема, нова структура з транспортування газу в Україну ще не пройшла сертифікацію, а для бронювання потужностей для транзиту російського газу в Європу потрібні певні терміни. Про це Міллер повідомив журналістам за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.