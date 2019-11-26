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Глава "Газпрому" повідомив, що потрібно зробити Україні для транзиту газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Глава “Газпрому” Олексій Міллер наголосив на важливості швидкого вирішення технічних проблем з створення оператора газотранспортної системи (ГТС) України. Зокрема, нова структура з транспортування газу в Україну ще не пройшла сертифікацію, а для бронювання потужностей для транзиту російського газу в Європу потрібні певні терміни. Про це Міллер повідомив журналістам за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, пише УНН з посиланням на ефір російського федерального ТБ.

“Україна в даний час переходить на європейське законодавство, і тут є ряд проблем. Зокрема, в Україні повинен бути створений незалежний газовий транспортний оператор, який повинен бути сертифікований. Але сертифікація цієї компанії до цих пір не проведена. І подача заявок на бронювання транзитних потужностей повинна бути проведена в заздалегідь визначені терміни. Це, звичайно ж, технічні проблеми, але дуже важливі, які повинні бути вирішені і вирішені якомога швидше”, — передає телеканал “Росія-24” слова Міллера.

Крім того, глава російського холдингу нагадав, що за вказівкою президента “Газпром” вже направив українській стороні офіційну пропозицію щодо укладення нового контракту на транзит або продовження діючого контракту на транзит і з укладання контракту на поставки газу в Україну. Москва пропонує “пакетне рішення”, яке включає мирову угоду по судовим спорам і прямі закупівлі газу за зниженими тарифами. Як запасний варіант Росія готова продовжити діючий транзитний договір на 2020 рік.

Як писав УНН раніше, президент Росії Володимир Путін обговорив з міністром енергетики РФ Олександром Новаком і главою “Газпрому” Олексієм Міллером російсько-українську взаємодію в сфері енергетики.

“Розглядалися питання російсько-української взаємодії в сфері енергетики”, — йшлося в повідомленні за підсумками зустрічі.

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