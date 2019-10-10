Кремль: Киев под надуманным предлогом сорвал разведения сил на Донбассе

“Не достигнута пока еще одна договоренность, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах — о разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское. Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения”, — подчеркнул Ушаков.

Помощник президента также сообщил, что дата проведения встречи лидеров “нормандской четверки” (Украина, ФРГ, Франция, РФ) будет обсуждаться после разведения сил на Донбассе и согласования проекта решений, которые планируется принять на этом саммите.

Он напомнил, что 1 октября участники контактной группы подписали “формулу Штайнмайера”, что “принципиально важно для дальнейших шагов по урегулированию внутриукраинского кризиса”. “И, конечно, у нас вызывают серьезную озабоченность попытки некоторых сил в Украине саботировать и данную договоренность, и вообще процесс урегулирования”, — сказал представитель Кремля.

В частности, он напомнил, что не реализована пока еще договоренность, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах — о разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское. “Украинская сторона вчера (в среду, 9 октября) под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения”, — сказал Ушаков. Он при этом выразил надежду, что процесс разведения сил в этих районах сдвинется “с мертвой точки” и “после этого можно будет более конкретно рассуждать о сроках проведения саммита в нормандском формате”.

“И, конечно, перед этим (саммитом) нужно согласовать итоги возможных решений, которые будут приняты на высшем уровне. Без тщательной подготовки, мы считаем, что такой саммит не принес бы необходимых результатов, а наоборот, дал бы какой-то неправильный сигнал”, — сказал представитель Кремля. По его словам, “саммит ради саммита не нужен”, необходимы “конкретные результаты по реализации Минских соглашений”. “Мы к этому готовы”, — добавил Ушаков, еще раз подчеркнув, что вопрос о конкретных датах саммита в нормандском формате будет прорабатываться в зависимости от выполнения упомянутых им условий.

Как писал УНН ранее, в МИД РФ отреагировали на заявление Зеленского о Крыме.