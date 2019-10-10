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У МЗС РФ відреагували на заяву Зеленського про Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Намір президента України Володимира Зеленського використовувати майданчик “нормандського формату” для обговорення ситуації навколо Криму “нереалістичний”. Про це заявив російському агентству ТАСС в четвер заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, пише УНН.

У МЗС РФ відреагували на заяву Зеленського про Крим

“Нормандський формат” був створений для вирішення конфлікту на південному сході України. Для якихось інших речей він не призначений. Бажання президента України трохи не відповідають тим реаліям, які склалися за останні п’ять років, що минули з моменту створення формату“, — сказав він.

Руденко також додав, що Росія не буде обговорювати тему Криму ні на яких майданчиках, це питання закрите.

“Тему Криму ми обговорювати ніде не будемо: ні в нормандському форматі, ні на будь-яких інших майданчиках. Це питання для нас закрите назавжди”, — підкреслив високопоставлений дипломат.

Як писав УНН раніше, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що зарубіжні чиновники “можуть приховувати свою особисту точку зору, коли мова заходить про Крим”.

Також додамо, що Росія зацікавлена провести зустріч в “нормандському форматі” на вищому рівні, але саміт повинен бути добре підготовлений, щоб стати результативним. Таку точку зору висловив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайко про те, що Росія шукає підстави, щоб не проводити зустріч лідерів країн “нормандської четвірки”.

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