В МИД РФ отреагировали на заявление Зеленского о Крыме
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Намерение президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку “нормандского формата” для обсуждения ситуации вокруг Крыма “нереалистично”. Об этом заявил российскому агентству ТАСС в четверг заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, пишет УНН.
“Нормандский формат” был создан для решения конфликта на юго-востоке Украины. Для каких-то других вещей он не предназначен. Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата“, — сказал он.
Руденко также добавил, что Россия не будет обсуждать тему Крыма ни на каких площадках, этот вопрос закрыт.
“Тему Крыма мы обсуждать нигде не будем: ни в нормандском формате, ни на каких-либо других площадках. Этот вопрос для нас закрыт навсегда”, — подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Как писал УНН ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что зарубежные чиновники “могут скрывать свою личную точку зрения, когда речь заходит о Крыме”.
Также добавим, что Россия заинтересована провести встречу в “нормандском формате” на высшем уровне, но саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы стать результативным. Такую точку зрения высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Россия ищет основания, чтобы не проводить встречу лидеров стран “нормандской четверки”.